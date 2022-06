Griekse ambtenaars mogen airco niet lager dan 26 graden zetten

De Griekse regering heeft haar instanties opgedragen de airco in hun kantoren niet lager dan 26 graden Celsius in te stellen. Dat meldt de Griekse minister van Energie Kostas Skrekas donderdag op de staatsomroep. Ook het gebruik van de straatverlichting moet tot het noodzakelijke worden beperkt. Athene wil in de komende maanden de energiekosten van de overheidssector met minstens 10 procent verlagen in vergelijking met vorig jaar.