HET PUNT VAN VAN IMPE. “Het lerarentekort krijg je niet met één vingerknip opgelost. Maar begin met iets ongezien: geef het stuur in handen van de leerkrachten”

“Het kot staat in brand. De leerkrachten van morgen zitten nu op de schoolbanken, waar de lessen worden afgelast omdat er geen leerkrachten zijn. Zij moeten met gaten in hun kennis aan hun loopbaan beginnen” Ook in de vijftigste aflevering schuwt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe de boude stellingen niet. “Het lerarentekort krijg je niet met één vingerknip opgelost. Maar begin met iets ongezien: geef het stuur in handen van de leerkrachten”

Naast het lerarentekort fileert Van Impe ook de speech van de koning in Congo. “Spijt of excuses, het is voor een groot stuk semantiek. Het belangrijkste is dat de koning zonder omwegen erkend heeft dat het koloniaal systeem door en door fout was.”

En tot slot konden we deze 50ste aflevering niet laten voorbijgaan zonder een verrassing. Laat ons zeggen dat het een schot in de roos was!