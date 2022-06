Parket van Parijs opent vooronderzoek naar salmonellabesmetting bij Ferrero

Het parket van Parijs heeft op 25 mei een vooronderzoek ingesteld naar de klachten die gelinkt zijn aan de salmonella-uitbraak in Kinder-chocoladeproducten. Zo meldt het Franse persagentschap AFP donderdag. Op 8 april werd de Ferrero-fabriek in Aarlen stilgelegd wegens een salmonellabesmetting. Verschillende slachtoffers die ziek waren geworden, dienden klacht in.

Het onderzoek werd op 25 mei geopend wegens “misleiding verergerd door het gezondheidsrisico”, “onopzettelijke aantasting van de lichamelijke integriteit” en “het in gevaar brengen van de levens van anderen”.

Volgens de jongste telling van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn 324 bevestigde en 58 waarschijnlijke gevallen ontdekt in Europa. In België zijn 62 salmonellagevallen in verband gebracht met de besmetting, zo maakte het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) midden mei bekend.

Ferrero had gehoopt om op 13 juni de productie te kunnen heropstarten, maar begin juni raakte bekend dat die heropstart met enkele dagen is uitgesteld. Het parket van Luxemburg is bezig met het gerechtelijk onderzoek.