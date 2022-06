VIDEO. Vlaming Robbe (23) wint halsbrekende loopwedstrijd achter bol kaas: “Die helling was nog veel steiler in het echt”

Robbe Gabriëls (23) uit Baasrode (Dendermonde) rende zich rot achter een bol kaas in het Engelse Glouchester. De Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake is internationaal bekend. Robbe won de knotsgekke - en bovendien gevaarlijke - race bergafwaarts, maar moest de bol kaas wel delen met een Egyptenaar die even snel over de meet kwam.

In een shirt van onze nationale voetbalploeg holde Robbe Gabriëls naar beneden bij de Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake. “Ik dacht dat het zou opvallen, maar dat deed het niet. De meeste mensen wisten niet dat dit het shirt van de Rode Duivels was, of dat ik een Belg was.”

Het concept van de race, die sinds 2010 niet meer officieel, wel officieus wordt gehouden, is simpel. Vanaf de top van de Cooperheuvel wordt een Double Gloucesterkaas naar beneden gerold en de deelnemers aan de race spurten achter de bol. De eerste die de finish beneden passeert, wint de kaas. (Kijk vanaf seconde 48 naar Robbe en lees hieronder verder )

De bol kan snelheden tot 112 kilometer per uur bereiken. En het is een heel gevaarlijke bedoening. “Ik zag het op Facebook en wilde me er toch aan wagen”, doet Robbe het verhaal. “Het was eigenlijk in het echt nog veel steiler. Bang was ik niet, maar het zorgde toch voor een stevige adrenalineopstoot. Er zijn veel mensen die zich verwonden, net als ik. Mijn knie raakte geschaafd door het gras, maar al bij al valt het mee.”

Extreem

Voor de eer en de kaas, daarvoor nam Robbe deel. “Ik was met vakantie in Engeland en wilde er graag een keer aan deelnemen. En met mij ook heel veel andere nationaliteiten, zoals Zuid-Koreanen, Australiërs en Fransen. In de eerste race werd ik derde en nadien gedeeld winnaar. We kwamen met twee tegelijk over de streep. Wie wint krijgt de bol kaas, in mijn geval ging die dus in de helft, maar daar kan ik mee leven. Het is een extreem evenement, waarvan ik toch maar kan zeggen dat ik het won.”

Een wedstrijd zoals Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake is er niet in ons land. En dus was het moeilijk voor Robbe om te oefenen. “Ik probeerde wel in Vlassenbroek van de dijk te lopen, maar achteraf is dat toch iets helemaal anders dan in Gloucestershire. Eigenlijk kan je er niet voor oefenen.” Ondertussen geniet de twintiger na van de overwinning en heeft hij al wel eens van de kaas geproefd. “De smaak is moeilijk te omschrijven, al vind ik dat hij perfect zou passen bij een bord spaghetti bolognese.”