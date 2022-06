Meer dan 40 doden bij aardverschuiving in diamantmijn in zuiden van Congo

In het zuiden van de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 40 mensen om het leven gekomen na een aardverschuiving in een diamantmijn. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdag bekendgemaakt.

Het incident vond dinsdagavond plaats in een diamantmijn zo’n 30 kilometer van de zuidelijke stad Tshikapa. De arbeiders werken er in tientallen putten van 15 tot 18 meter diep. Door de aardverschuiving stortten zeker 40 putten in.

Volgens een eerste balans woensdag waren er 10 dodelijke slachtoffers. Na een reddingsoperatie hebben de hulpverleners donderdag al minstens 40 doden geteld.

De reddingsoperatie is donderdag nog volop aan de gang. De hulpverleners hebben al 6 lichamen geborgen. Het werk wordt bemoeilijkt door hevige regenval die de regio teistert.