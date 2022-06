Duits gezondheidsinstituut raadt inenting tegen apenpokkenvirus voor volwassenen in risicogroep aan

In Duitsland raadt het Robert Koch Institut (RKI), de tegenhanger van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano, alle volwassenen die in een risicogroep vallen aan om zich preventief te laten inenten tegen de apenpokken. Dat meldt het RKI donderdag.

Het gaat om mensen die meer kans dan gemiddeld lopen om het virus op te lopen, zoals mensen die in laboratoria met infectieziekten werken en mannen die regelmatig en wisselend seks hebben met andere mannen. Ook mensen die mogelijk contact hebben gehad met besmette mensen kunnen een inenting krijgen.

LEES OOK. Opgelet: er circuleren valse uitnodigingen voor vaccinatie tegen apenpokken

In België zijn intussen al 24 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus en één waarschijnlijk geval vastgesteld. Dat meldde Sciensano woensdag. Het gaat om zeventien gevallen in Vlaanderen, zeven gevallen in Brussel en één geval in Wallonië. Ze zijn tussen 28 en 52 jaar oud.