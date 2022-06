James Webb-telescoop geraakt door kleine meteoriet

De nieuwe James Webb ruimtetelescoop is geraakt door een kleine meteoriet. Dat meldt het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA aan persagentschap Reuters.

De James Webb-telescoop werd in december de ruimte ingestuurd als opvolger van de bekende Hubble Space-telescoop. Die laatste was revolutionair, maar is ondertussen ook erg verouderd.

Volgens NASA zou de nieuwe telescoop tussen 23 en 25 mei geraakt zijn door een kleine meteoriet. Die zou een kleine deuk veroorzaakt hebben in een van de ‘gouden’ platen van de reflector van de telescoop.

Het is niet de eerste keer dat de telescoop geraakt werd. Volgens NASA zou het al de vijfde keer zijn, maar deze laatste meteoriet was wel de meest opmerkelijke. Die kleine meteorietinslagen werden al voorspeld en ook ingecalculeerd tijdens de bouw van de telescoop.

Ingenieurs zullen nu de positie van de getroffen plaat was aanpassen om de impact van de schade te minimaliseren. (sgg)