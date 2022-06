Hoorzitting Capitoolbestorming begint vannacht: wat kunnen we verwachten?

Vannacht wordt de eerste openbare hoorzitting over de bestorming van het Capitool uitgezonden. Wellicht zal daarbij nieuwe informatie aan het licht komen over de rol van Donald Trump. Maar wat was er precies gebeurd? Een overzicht.

1 Wat gebeurde er precies op 6 januari 2021?

Oud-president Donald Trump nodigde zijn aanhangers uit om op 6 januari 2021 naar Washington af te zakken. Niet veel later stonden ze in het Capitool, het politieke centrum van de Verenigde Staten, waar een nooit geziene chaos is uitgebroken. Trump-getrouwen stormden binnen, de parlementsleden moesten in allerijl geëvacueerd worden. De betogers namen onder meer plaats op de spreekstoel van de Senaat en in het kantoor van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Met de bestorming wilden de aanhangers van de oud-president verhinderen dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bekrachtigd werd.

Pas nadat de betogers vernielingen hadden aangericht, werden er extra politiemensen naar het Capitool gestuurd. Er kwamen vijf mensen om het leven.

Zowel het Twitter- als het Facebookaccount van Trump werd geblokkeerd. De video waarin de president zegt van de betogers te houden, was de druppel voor beide platforms.

2 Wat mogen we de komende dagen verwachten?

Er zijn honderden getuigen ondervraagd en duizenden bewijsstukken verzameld, maar er blijven nog veel vragen. Stuurde Donald Trump zelf op het ­geweld aan, om de bekrachtiging van zijn rivaal Joe Biden te voorkomen? Waarom duurde het zo lang voor Trump zijn fans opriep om naar huis te gaan? Met wie overlegde hij ondertussen? Waar zijn de documenten en ­telecomgegevens van die uren ­gebleven?

Het is de bedoeling dat de commissie daar antwoorden op vindt en aan de Amerikaanse bevolking kan aantonen dat Trump en sleutelfiguren in zijn omgeving achter de schermen actief een rol hebben gespeeld bij de aanval op het Capitool en hebben geprobeerd de resultaten van de presidentsverkiezingen om te keren.

ABC News zal de openbare hoorzittingen op vraag van de commissie uitzenden en het belooft dus een groot mediaspektakel te worden. Donderdagavond worden de sessies live op alle grote zenders getoond, behalve op het conservatieve Fox News. Tijdens de zittingen zullen er nieuwe beelden getoond worden van de bestormingen en er zullen ook getuigen aan het woord komen, onder wie een voormalige assistent van het voormalige Witte Huis. Die zou de commissie belangrijke informatie hebben bezorgd.

Het zal ook gaan over de stop the steal-beweging, over de financiering van de bestorming en over de lakse respons van de overheid die dag. Het duurde vier uur lang om de relschoppers weg te krijgen.

3 Wat is er al geweten?

Er vielen vijf doden, honderden mensen raakten gewond. Al bijna een jaar doet een parlementaire commissie, van zeven Democraten en twee Republikeinen, onderzoek naar de gebeurtenissen. Inmiddels hebben ze duizend interviews afgenomen en 140.000 documenten onderzocht.

Sinds de bestorming zijn zo’n 846 mensen aangeklaagd of gearresteerd. Zo’n 300 daarvan hebben hun schuld al toegegeven. Sommigen hebben celstraffen gekregen, zoals ‘Bizonman’ of ook wel de ‘Qanonsjamaan’ genoemd. De man, Jacob Chansley, trok met zijn gehoornde hoofdtooi en ontbloot bovenlijf flink wat aandacht en werd hét symbool van de bestorming. Voor zijn betrokkenheid kreeg hij een gevangenisstraf van drie jaar.

Vijf leiders van de Proud Boys, de extreemrechtse beweging van fanatieke Trumpfans, worden beschuldigd van ‘samenzwering tot rebellie tegen de VS’. Volgens het gerecht bereidden ze de bestorming van het Capitool al weken voor. In de hoorzittingen zal videomateriaal worden getoond van militieleden van de Oath Keepers en de Proud Boys die een ontmoeting hadden in een parkeergarage 1 dag vóór de bestorming. Enrique Tarrio en vier andere leiders van de Proud Boys zijn afgelopen maandag in staat van beschuldiging gesteld voor opruiende samenzwering die leidde tot de bestorming van het Capitool

De onderzoekscommissie heeft intussen ook enorm veel bewijs verzameld dat Trump zelf de rebellie aanstuurde. Zo dook er een sms op van zijn voormalige stafchef die enthousiast reageert met ‘I love it!’.

Veel prominente figuren rondom Trump weigeren mee te werken aan het onderzoek, zoals oud-stafchef Mark Meadows. Ook voormalige adviseurs Peter Navarro en Steve Bannon wilden niet getuigen voor de commissie, zij worden om die reden vervolgd voor minachting van het Amerikaanse parlement.

4 Wat na de hoorzittingen?

Deze commissie heeft niet de bevoegdheid om personen te vervolgen. Wel kan de commissie bewijs leveren aan het ministerie van Justitie, die er vervolgens een zaak van kan maken.

In september zal de commissie een rapport presenteren met haar volledige bevindingen.