Neemt Chili de plaats van Ecuador in de WK-groep van Nederland? “Ernstige vorm van fraude”

Ecuador, dat op het WK ingedeeld is in de groep van Nederland, moet vrezen dat het alsnog uit het tornooi gegooid wordt. Chili beweert dat spits Bryan Castillo tijdens de kwalificaties niet had mogen spelen voor Ecuador omdat hijzelf en zijn beide ouders in Colombia geboren zouden zijn. De geboorteakte waarin staat dat Castillo in Ecuador geboren werd, zou frauduleus zijn.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar het geval en zou binnenkort een uitspraak doen. Chili heeft een dossier ingediend tegen Ecuador en beweert dat de bewijzen overtuigend zijn.

De verplichte vingerafdrukken zouden ontbreken op de akte en de advocaat van de Chileense bond, Eduardo Carlezzo, vindt het vreemd dat zijn ouders een reis van zevenhonderd kilometer vanuit Colombia zouden hebben ondernomen om hun zoon in Ecuador te laten geboren worden. “We zijn ervan overtuigd dat er sprake is van een ernstige vorm van fraude. Met het dossier dat we in handen hebben, zijn we er zeker van dat Bryan Castillo Colombiaan is”, aldus Carlezzo.

Als de FIFA oordeelt dat Bryan Castillo effectief onrechtmatig voor Ecuador uitkwam, zou Chili daarvan profiteren. Chili neemt dan de vierde plaats over in de Zuid-Amrikaanse kwalificatiegroep en zodoende de plaats van Ecuador op het WK in groep A met Nederland, Qatar en Senegal.