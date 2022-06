Hulpdiensten zoeken met drone en warmtecamera tevergeefs naar alpaca Bruno: “Toch geloven we nog in een goede afloop”

Luc Depoorter met alpaca Bruno in betere tijden. — © If

Alpaca Bruno is nog altijd vermist en dus zitten Vera van Dooren en Luc Depoorter van Alpacahof Hagebos een dag na de verdwijning van een van hun lievelingsdieren met de handen in het haar. Donderdag zetten de hulpdiensten een drone met een warmtecamera in om Bruno te vinden. Zonder resultaat, weliswaar.

De alpaca verdween woensdag rond 16 uur uit zijn weide aan Alpacahof Hagebos in Meetkerke, waar 26 alpaca’s wonen. Enkele honden waren het terrein binnengedrongen en liepen achter de alpaca’s aan. Bruno sprong over de draad van zijn weide en stormde ervandoor. Sindsdien is er geen spoor meer van het dier.

“Ook een dag later zijn we nog altijd op zoek”, zegt Vera Depoorter van het Alpacahof met een zucht. “Er is ondertussen een grootschalige zoektocht opgezet. Ons bericht op Facebook is massaal gedeeld en opgepikt door de media. Daar zijn we iedereen erg dankbaar voor. We zijn donderdagochtend om 6 uur opnieuw beginnen te zoeken, maar Bruno is nog altijd zoek.”

LEES OOK. Wie heeft alpaca Bruno gezien? Dier vermist nadat honden weide binnendringen: “Van levensbelang dat we hem zo snel mogelijk vinden”

Zelfs de grote middelen werden ingezet: donderdag werd het Hagebos, naast de weide, afgezocht met een drone en een warmtecamera. Dat gebeurde na een melding bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke, die op haar beurt een drone ter plaatse stuurde. De zoektocht liep evenwel niet van een leien dakje: omdat het bos van bovenaf volledig dichtgegroeid is, was het zicht erg beperkt. Ook de felle zon speelde niet in het voordeel van de drone. De naastgelegen plassen werden eveneens afgezocht.

Niet alleen leven

“Iemand moet Bruno toch gezien hebben”, aldus nog Vera. “Op zich kan hij zich voederen met gras, maar als hij gewond is, moet hij wel worden verzorgd. We maken ons daarom ernstige zorgen.” Intussen gaat de zoektocht naarstig verder. “Heel Zuienkerke zoekt mee”, zo geeft de vrouw aan. (Lees verder onder de foto)

De alpaca verdween woensdag rond 16 uur uit zijn weide aan Alpacahof Hagebos in Meetkerke, waar 26 alpaca’s wonen. — © IF

Dat Bruno intussen in iemands weide of schuur zou staan, is niet onrealistisch. “Dan hoop ik wel dat daar melding van gedaan wordt”, zegt Vera. “Ik geloof nog altijd in het goede van de mens, en in een goede afloop. Daarbij: een alpaca is een écht kuddebeest. Alleen leven is niets voor zo’n dier. Het zou echt fout zijn om het te isoleren van zijn kudde. Maar een alpaca kost wel wat centen, je weet dus nooit of iemand zijn of haar kans schoon zag om zo’n schoon beestje in huis te halen.”