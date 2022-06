Twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld in Donetsk

© via REUTERS

Twee Britten en één Marokkaan, die in Oekraïne waren om tegen de Russen te vechten, zijn in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk tot de doodstraf veroordeeld. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Ria. De drie werden gevangengenomen door de Russen en moesten voor de rechtbank verschijnen. Hun proces werd georganiseerd in Donetsk door pro-Russische seperatisten, maar werd niet internationaal erkend.