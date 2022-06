Hij beschuldigde zijn tegenstanders publiekelijk van verraad en deelde baby’s op tv uit: de meest beruchte tv-predikant van Pakistan dood teruggevonden

Eén van de meest prominente, maar tegelijk ook meest beruchte tv-predikanten van Pakistan is overleden. Aamir Liaquat, de man die op tv baby’s weggaf en zijn tegenstanders publiekelijk van verraad beschuldigde, stierf op vijftigjarige leeftijd nadat hij bewusteloos werd teruggevonden in zijn eigen huis.

De vijftiger werd deze week thuis bewusteloos teruggevonden door zijn personeel. Hij werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

De dood van Liaquat haalt ook ver buiten Pakistan de krantenkoppen. De man was namelijk allesbehalve een doorsnee tv-presentator. Doorheen zijn carrière werkte hij voor verschillende mediabedrijven in Pakistan en zorgde in die jaren voor heel wat controverse.

Tijdens zijn tv-programma’s beschuldigde hij heel wat mensen publiekelijk van godslastering, verraad of ontucht. Hij gaf vaak religieuze preken en werd daardoor ook wel een tele-evangelist genoemd. Toen hij in 2008 een volledig programma wijdde aan het geloof van de Ahmadis, een sekte die zichzelf als moslim beschouwt en de leer van de Koran volgt, maar door orthodoxe moslims als ketters worden beschouwd, liep het helemaal mis. In het programma liet hij twee geleerden aan het woord die openlijk verkondigden dat wie zich associeerde met “valse profeten” het waard was vermoord te worden. In de 24 uur na de uitzending werd een prominent lid van de Ahmadis doodgeschoten.

Baby’s weggeven

De anker staat er ook om bekend om seksistische uitspraken te doen en zich geregeld uit te laten tegen artiesten, auteurs en mensenrechtenactivisten. Tijdens zijn show gaf hij ook vaak gratis auto’s, motors en huishoudtoestellen weg. In 2012 ging hij nog enkele stappen verder. Toen schonk hij zelfs een baby weg. Daarover zei hij dat het de bedoeling was om een achtergelaten kind te redden, niet om de kijkcijfers omhoog te duwen. “We stonden al bovenaan de kijkcijfers voordat we een baby weggaven. We haalden deze kinderen uit de vuilnisbak, uit het afval, en leverden ze aan behoeftige mensen,” zei de man op zijn website, waar hij zichzelf omschreef als “een echte legende”.

In 2002 ging hij ook de politiek in en zetelde in het parlement tot 2008. Toen werd hij aan de kant gezet door zijn partij. De politiek moest hem niet meer hebben omdat hij had gezegd dat de Brits-Indische schrijver Salman Rushdi de dood verdiende.

Er zal nog een onderzoek naar zijn dood volgen, maar de politie gaat niet uit van kwaad opzet.

(sgg)