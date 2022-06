Agent van Amerikaanse geheime dienst pakt actievoerder hard aan wanneer presidentiële colonne passeert

De Amerikaanse abortuswet staat de voorbije maanden onder druk en beroert de gemoederen in de Verenigde Staten. Een jonge vrouw wilde in Los Angeles laten blijken dat ze tegen een verstrenging van die wet is en schreeuwde “een verbod op abortussen zal abortussen niet stoppen” door een megafoon toen de presidentiële colonne van Joe Biden door de stad passeerde. Een agent van de geheime dienst greep echter meteen in en gooide de vrouw tegen de grond nog voor ze haar boodschap kon afmaken.

De jonge vrouw verweerde zich en kreeg nog een paar klappen in het gezicht voor ze in de boeien werd geslagen en opgepakt. “Het incident wordt onderzocht”, klinkt het bij de geheime dienst. “Er was geen impact op de colonne of onze beschermelingen.” Volgens ABC News-reporter Josh Haskell, die de beelden van het incident deelde op Twitter, was de presidentiële voertuigen in de colonne leeg op het moment dat ze de vrouw passeerden.

President Joe Biden is in woensdag naar Californië gereisd om deel te nemen aan de Summits of the Americas, internationale topontmoetingen die de staatshoofden en regeringsleiders van landen in Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en de Caraïben samenbrengt.

(pjv)