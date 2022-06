“Prins Harry is woedend en wil excuses van koninklijke familie” over jubileum

Tijdens het jubileum van de Britse Queen Elizabeth II waren prins Harry en echtgenote Meghan Markle de grote afwezigen. Ze waren bijna op geen enkele gelegenheid officieel uitgenodigd en maakten daarom ook slechts één publieke vertoning.

Angela Levin, de biografe die een jaar doorbracht met Harry, zegt dat de prins waarschijnlijk vindt dat hij een verontschuldiging verdient omdat hij grotendeels genegeerd werd tijdens de vierdaagse festiviteiten. Volgens haar is de prins “absoluut woedend.”

De biografe zegt dat het haar duidelijk werd tijdens de speciale viering in St. Paul’s kathedraal op vrijdag. Harry en Meghan waren aanwezig en volgens de biografe was Harry zichtbaar kwaad. “Ik denk dat het heel interessant is - hij kan van alles gevoeld hebben. Ik weet niet of hij gevoelens had over wat hij had opgegeven”, zei ze tegen de Britse tabloids. “Ik denk dat hij zeer, zeer boos zou zijn geweest dat hij grotendeels werd genegeerd. Hij voelt nog steeds dat hij excuses verschuldigd is.”

Volgens de experte zouden Harry en Meghan ook een officiële foto gewild hebben van de ontmoeting tussen de Queen en hun éénjarig dochtertje Lilibet. Het paleis zou die vraag afgewezen hebben. Insiders van het paleis waren bang dat die foto’s verkocht zouden worden aan tv-zenders in de VS of zouden verschijnen in Harry’s aanstaande memoires.

