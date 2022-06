Opmerkelijk weerfenomeen schrikt inwoners van Limburgse gemeente op

De zogenaamde funnel of tuba ontwikkelde zich rond 15.45 uur, boven Houthalen-Helchteren. Op de Facebookpagina van weerman Ruben Weytjens stuurden mensen massaal filmpjes en foto’s binnen van het weerfenomeen. Voornamelijk vanuit Houthalen-Helchteren, al was de hoos ook in Heusden-Zolder zichtbaar. Een funnel is een trechtervormige uitzakking uit een donkere onweers- of buienwolk. Pas als de hoos contact maakt met de grond, mag je spreken van een windhoos of tornado. Voor zover bekend kwam de funnel nergens aan de grond in Limburg.

© rr

© rr

Ook in Heusden-Zolder was de hoos zichbaar. — © rr

rust