Toepassing van nieuwe wet zorgt voor “kleine revolutie”: voortaan kan patiënt het wél redden van artsen bij geschil

Een patiënt die tijdens een operatie een infectie opliep en het ziekenhuis daarvoor aanklaagde, heeft gelijk gekregen van de rechter zonder zelf de fout te moeten bewijzen. Het is voor het eerst dat een rechtbank een beroep doet op een nieuwe wet in die richting. “Een kleine revolutie, die het ook mogelijk maakt om geschillen met je verzekeraar in jouw voordeel te laten uitdraaien.”