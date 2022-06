Knalgroene Porsche uit ‘Nonkels’ staat te koop (en het mag wat kosten): “Superfans komen hier massaal op bedevaart”

Superfan van de gebroeders Persyn? De knalgroene Porsche Cayenne van nonkel Willy uit de tv-serie Nonkels staat te koop in Knokke. Voor 95.000 euro. De originele wagen waarin het typetje van acteur Rik Verheye elke week grote sier maakt in de reeks op Play4 komt van het Porsche Centre in de mondaine badstad. Daar is de wagen een echte blikvanger geworden.

De serie Nonkels op Play4 is een echte hit: de gebroeders Willy, Luc en Pol Persyn die met een West-Vlaamse tongval hun neefje uit Kameroen in de armen sluiten, wordt overal gesmaakt. Vooral kunstgrassenkoning Willy valt op: het typetje van acteur Rik Verheye maakt grote sier met een knalgroene Porsche Cayenne en een gepersonaliseerde nummerplaat. Die werd gemaakt in samenwerking met Porsche Centre Knokke.

“We krijgen wel vaker aanvragen om samen te werken”, zegt salesmanager Alexander Soenen. “Toen Rik met het verhaal kwam, zijn we meteen op de kar gesprongen. We vonden het een heerlijk project. We hebben hier best wel wat blitse kleuren in ons gamma, maar knalgroen? Dat bestond nog niet. In samenwerking met een partnerbedrijf uit Knokke-Heist hebben we de Porsche dan laten wrappen.”

Grasperk

De kleur werd niet toevallig gekozen. “Omdat hij voor Kunstgrassen Willy bestemd was, uiteraard, maar ook omdat ons grasperk voor de garage er altijd piekfijn bijligt”, aldus nog Soenen met een knipoog. “Toen de opnames achter de rug waren, werd de Porsche keurig uitgestald voor de garage aan de Natiënlaan in Knokke-Heist. Dat is ondertussen een soort bedevaartsoord voor superfans van Nonkels geworden.”

“Het is niet normaal hoeveel mensen hier stoppen om met de wagen op de foto te gaan. Niet meer te tellen”, zegt Alexander. “Op voorhand wisten we niet goed wat te verwachten. Het succes is echter overweldigend. Maar geef toe: het hele verhaal rond de wagen is toch fantastisch? Rik is van Knokke-Heist dus ook die lokale samenwerking is leuk.”

Kleine meerkost

De groene wagen is méér dan alleen een decorstuk langs de weg, hij staat ook gewoon te koop. Voor 95.000 euro – de gepersonaliseerde nummerplaat zorgt nog voor een kleine meerkost – kan hij van eigenaar wisselen. “Door de aanpassingen die aan de wagen gebeurd zijn, kost hij een beetje meer dan een gewone Cayenne”, luidt het nog. “Er zijn ook al wat kilometers mee gereden.”

“En ja, er zijn al geïnteresseerden. Via e-mail en sociale media wordt vaak geïnformeerd naar de auto van nonkel Willy. Maar verkocht is de wagen nog niet. Wie hem op de kop tikt, zal er alleszins het nodige bekijks mee hebben.” (grijnst)

