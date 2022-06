Voorbereidingsprogramma Antwerp bekend: oefenduels tegen KV Mechelen en Viktoria Plzen, galamatch op 15 juli

Na de medische tests die volgende week al op het menu staan volgt de echte start op maandag 20 juni. Die dag verwelkomt nieuwbakken coach Mark van Bommel zijn manschappen om elf uur op het veld voor de eerste training richting het komende seizoen. De oefensessie, die op het terrein links van de parking doorgaat, zal open zijn voor het publiek.

Antwerp werkt in aanloop naar zijn eerste belangrijke afspraak van het seizoen op 21 juli – dan staat de heenmatch in de tweede voorronde van de Conference League geprogrammeerd – vier oefenduels af. Op zaterdag 25 juni wacht de eerste vriendschappelijke test tegen amateurclub Hoogstraten. Dat duel zal achter gesloten deuren doorgaan vanwege werken aan het hoofdterrein. Op zaterdag 2 juli is er een oefenpartij van een heel ander kaliber voorzien. Dan kijken De Laet en co KV Mechelen in de ogen, de provinciegenoot die afgelopen seizoen twee keer de maat nam van Antwerp. Ook die wedstrijd zal zonder toeschouwers plaatsvinden.

Van 4 tot en met 10 juli gaat het Stamnummer 1 op stage naar het Oostenrijkse Waidring. Daar zal het op zaterdag 9 juli oefenen tegen Viktoria Plzen. De Tsjechische landskampioen is geen onbekende. In 2019 nam Antwerp nog de maat van Viktoria Plzen in de derde voorronde van de Europa League. Tot slot mogen de Antwerpfans vrijdag 15 juli met stip in hun agenda aanduiden. Dan speelt RAFC op de Bosuil een galamatch tegen een nog te bepalen tegenstander. De week erop is het onmiddellijk money time voor Antwerp met dus eerst de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League gevolgd door de competitiestart enkele dagen later.