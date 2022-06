Zelfs in Frankrijk riskeert Salah Abdeslam geen echte levenslange opsluiting voor aanslagen

In Parijs horen de 20 beschuldigden op het assisenproces van de aanslagen van 13 november 2015 vandaag welke straffen hen boven het hoofd hangen. Maar ook al hebben die aanslagen aan 130 slachtoffers het leven gekost en bestaat de mogelijkheid van een echte levenslange opsluiting in de Franse wet, toch zal hoofdverdachte Salah Abdeslam die ultieme straf niet krijgen.

Exact negen maanden na aanvang is het proces van de aanslagen in Parijs aan zijn laatste hoofdstuk begonnen. De drie magistraten van het terrorismeparket zullen het assisenhof vandaag voorleggen welke straf ze voor elk van de 20 beklaagden eisen, ongeacht of ze op de bank van beschuldigden zitten (11), voorlopig vrij zijn (3), of afwezig (6).

Geen terugwerkende kracht

Wie gehoopt had dat de hoofdbeschuldigden, Salah Abdeslam als enige overlevende van het moordcommando op kop, echt voor de rest van hun dagen achter de tralies zullen verdwijnen, heeft het verkeerd voor. In tegenstelling met ons stelsel, staat zo’n straf wel degelijk in het Franse strafwetboek: la perpétuité incompressible, of niet inkortbare levenslange celstraf. Kindermoordenaar en -verkrachter Michel Fourniret heeft dat aan den lijve ondervonden. Maar deze ultieme strafmaat is slechts van toepassing op vier soorten van misdaden.

Openbaar aanklaagster Camille Hennetier zette de strafvordering in. — © AFP

Ironisch genoeg behoren terroristische misdaden wel tot die vier uitzonderingen, doch pas sinds de wet van 3 juni 2016. Een wet, die er weliswaar gekomen is naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Maar een wet, die geen terugwerkende kracht heeft en bijgevolg niet kan toegepast worden op het proces over die aanslagen. Die werden immers in 2015 gepleegd. Salah Abdeslam riskeert dus wel degelijk om veroordeeld te worden tot levenslang, maar na een zogenaamde veiligheidsperiode van maximum 30 jaar zal hij “een aanpassing van zijn straftijd” kunnen aanvragen. De voorwaardelijke vrijlating is een van die mogelijke aanpassingen.

Eind juni

Welke straffen kunnen de companen van Abdeslam oplopen? Wie mededader of medeplichtig wordt genoemd aan de aanslagen, riskeert eveneens levenslang en tot 30 jaar effectief. Wie schuldig wordt bevonden aan vereniging van misdadigers in het kader van terroristische activiteiten kan tot 20 jaar cel krijgen. Wie heling van misdadigers aan zijn broek krijgt, kan tot 6 jaar cel oplopen. Straffen met uitstel en een of andere vrijspraak worden niet uitgesloten

Na het Openbaar Ministerie zal de verdediging aan zet zijn, vanaf maandag. Het vonnis wordt eind deze maand verwacht.