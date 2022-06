EU-lidstaten willen sneller informatie over terreurzaken uitwisselen

De Europese ministers van Justitie hebben donderdag op een bijeenkomst in Luxemburg afgesproken om sneller digitale informatie uit te wisselen over terreurzaken.

Momenteel spelen de lidstaten via allerlei kanalen informatie over terroristische zaken door aan Eurojust, het agentschap in Den Haag dat de strafrechtelijke samenwerking moet bevorderen. De informatie belandt in een register, maar dat technisch verouderd systeem laat volgens een mededeling van de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, red) geen degelijke kruiscontroles toe.

Een nieuwe verordening moet soelaas brengen. De lidstaten zullen Eurojust via een nieuw beveiligd digitaal kanaal informatie moeten doorspelen over alle strafrechtelijke onderzoeken naar terreurmisdrijven, en dat van zodra de zaak doorverwezen wordt naar de gerechtelijke autoriteiten. Bij Eurojust wordt een nieuw digitaal systeem opgezet dat kruiscontroles mogelijk maakt. Dat moet het makkelijker maken om links tussen onderzoeken en vervolgingen te ontdekken en lidstaten daarvan op de hoogte te brengen.

De uitwisseling van terreurinformatie in de EU is al beduidend versterkt sinds de aanslagen van Parijs in 2015, met onder meer de oprichting van het register bij Eurojust, maar nog steeds spelen niet alle lidstaten op permanente basis informatie door naar Den Haag. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders hoopt dat de verordening een stap vooruit zal betekenen. “De permanente uitwisseling is absoluut van vitaal belang in dit soort situaties”, zo begroette hij het akkoord.

De justitieministers legden in Luxemburg hun positie vast voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, dat de tekst eveneens moet goedkeuren. Dat geldt ook voor een nieuwe verordening die een platform in het leven roept voor de coördinatie van gemeenschappelijke onderzoeksteams. Via het platform zullen de autoriteiten van de lidstaten die deelnemen aan zo’n team operationele informatie en bewijsmateriaal snel kunnen uitwisselen. Ook in dat dossier zijn de lidstaten klaar om de onderhandelingen aan te vatten.