Voor het eerst in 11 jaar tijd gaat de rente weer omhoog. Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de tarieven op korte termijn opgetrokken. Een beetje. Maar het is duidelijk dat dit maar een eerste stapje is en dat de komende maanden - en misschien jaren - nog sprongen volgen. Wat betekent dat concreet voor ons geld?