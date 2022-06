“Gelukkig heeft iemand het tafereel gefotografeerd of ze dachten thuis dat ik een verhaal uit mijn duim zoog.” Surfer Yves Depoorter (53) had een emotionele ontmoeting met een bultrug in ‘zijn zeetje’, de Noordzee voor de kust van Knokke-Heist. Ondertussen analyseren wetenschappers of er geen een maar twee exemplaren voor onze kust aan het rondzwemmen zijn.