Grammy Awards roepen 5 nieuwe categorieën in het leven, waaronder Beste Muziek Videogames

De Grammy voor Beste Muziek voor Videogames en andere Interactieve Media is één van de vijf nieuwe prijzen. “De prioriteit van de Academy is om alle mensen uit de muziekbusiness te vertegenwoordigen. Dat betekent dat we elk jaar luisteren naar al onze leden en dat we ervoor zorgen dat onze regels de steeds veranderende muziekindustrie weerspiegelen”, meldt de organisatie donderdag.

Verder zijn er nog vier nieuwe prijzen: die van Beste Songwriter van het Jaar, Beste Song voor Sociale Verandering, Beste Spoken Word en Beste Americana Performance.

De nieuwe prijzen worden voor de eerste keer uitgereikt tijdens de 65ste editie in 2023.