Itsme, een kwelling en mysterie voor velen, en toch de meest populaire app van het land: “En straks breiden we uit naar 16-18-jarigen”

Is het nu een vreselijke kwelling die je grijze haren bezorgt of een wondermiddel dat je leven zoveel makkelijker maakt? Geen app in België die in meer telefoons zit dan Itsme. Op vijf jaar tijd is de Belgische ‘sleutel’ om je te identificeren op internet doorgestoomd tot 6,5 miljoen gebruikers. “Op termijn willen we in heel Europa actief zijn”, zegt ceo Stephanie De Bruyne.