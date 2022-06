Britney Spears stapt vandaag in het huwelijksbootje, zus en ouders staan niet op de gastenlijst

Terwijl wij slapen stappen Britney Spears en haar verloofde Sam Asghari in Californië in het huwelijksbootje. Het wordt een ‘intiem’ feest met maar een honderdtal genodigden. Haar zus en haar ouders kregen geen uitnodiging.

Terwijl arbeiders gisteren nog bezig waren met de opbouw van een grote witte tent en vrachtwagens van een cateringbedrijf aan en af reden, werden de twee tortelduifjes in Los Angeles gespot. In een witte Rolls Royce.

De ceremonie, gevolgd door het feest, vindt plaats op het domein van Britney’s villa in Californië. Een stulpje met vijf slaapkamers en acht badkamers.

De 40-jarige zanger en de 28-jarige acteur en fitnessprofessional ontmoetten elkaar enkele jaren geleden en hebben zich in september verloofd. Nu zetten ze de grote stap.

Britney’s broer Bryan zal er bij zijn. Maar haar zus Jamie Lynn en haar ouders staan niet op de gastenlijst.

Britney’s vader Jamie Spears vroeg in 2008 aan een rechtbank om hem als voorlopige bewindvoerder aan te stellen omdat zijn dochter met mentale problemen kampte en niet in staat was om zelf beslissingen te nemen.

In een emotionele getuigenis vertelde Britney later aan de rechtbank dat ze jarenlang psychisch had geleden als gevolg van die beslissing waarvan ze zei dat het zo beperkend was dat ze zelfs niet zelfstandig kon beslissen om haar spiraaltje te laten verwijderen.

In november 2021 beval een rechter in Los Angeles een einde te maken aan de bewindvoering.

Dat haar zus Jamie Lynn niet uitgenodigd is komt wellicht omdat ze Britney onder meer een ‘egoïstisch snotaap’ had genoemd.

De zangeres heeft nog geen details over haar trouwjurk onthuld, maar ze werd in maart gespot tijdens een ontmoeting met Donatella Versace, dus het is mogelijk dat ze een jurk van de veelgeprezen Italiaanse ontwerper zal dragen.