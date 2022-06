Anderlecht zoekt nog stadion voor beloften

De beloften van Anderlecht voetballen straks 1B. De vraag is wel in welk stadion ze zullen voetballen.

Plan A was/is het Lotto Park. Alleen dreigt het veld dan overbespeeld te raken, want RSCA hoopt dat de A-ploeg er naast de competitieduels ook een reeks Europese matchen zal betwisten. In dat scenario moet er ook flink geïnvesteerd worden in greenkeeping, in het onderhouden van de grasmat. Een ander scenario is dat de beloften uitwijken naar een alternatief stadion. Anderlecht is aan het rondhoren wat kan en polste bijvoorbeeld Daknam in Lokeren als locatie. Een beslissing is er nog niet. Om aan te treden in 1B moet het stadion alvast aan een reeks voorwaarden voldoen. (jug)