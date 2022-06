Club Brugge meldde zich al voor Casper Nielsen, maar Union wil minstens 7 miljoen voor Deense middenvelder

De fans van Union moeten zich geen illusies maken: het staat vast dat Casper Nielsen deze ­zomer de vicekampioen verlaat. De Deen wil zelf graag een stap hogerop zetten, zo gaf hij eind vorig seizoen al aan. En die lijkt er effectief te gaan komen: er is zeer veel belangstelling, uit binnen- en buitenland.

In België is het stilaan een publiek geheim dat Club Brugge de belangrijkste gegadigde is. De landskampioen is op zoek naar direct inzetbare versterkingen voor het middenveld en Nielsen staat bovenaan de verlanglijst, maar er is concurrentie vanuit het buitenland: ook onder meer Lazio won al inlichtingen in.

Club Brugge wilde dan ook kort op de bal spelen en heeft zich formeel gemeld in het Dudenpark met een bod van 3,5 miljoen euro, maar dat werd geweigerd. Union is immers niet zinnens om zijn sterkhouder zomaar te laten gaan. Makelaarsbronnen melden ons dat het minstens zeven miljoen euro wil vangen voor Nielsen. Een fors bedrag, aangezien Nielsen al 28 is en hij nu pas – op weliswaar fantastische wijze – aan de oppervlakte komt, maar gezien de vele interesse lijkt dat wel realistisch.

Ook Bayat betrokken

Opmerkelijk: rondom Nielsen valt te horen dat Mogi Bayat na het bod van Club Brugge bij het dossier betrokken is. De omstreden makelaar zou als job hebben om een zo hoog mogelijke prijs te versieren voor Union. Het kamp-Nielsen betreurt dat: het vond die zet onnodig, zeker omdat het volgens hen geen positieve invloed heeft op de onderhandelingen met Club. Bij Union wilde niemand commentaar kwijt.

Nielsen zelf staat open voor Club, maar ook het buitenland schrikt hem niet af. Hij wil wel een club waar hij voldoende kan spelen: hij heeft van het WK met Denemarken een doelstelling gemaakt. De ­speler zelf denkt dat hij sowieso niet naar Qatar zal kunnen als hij bij Union blijft, ondanks het vooruitzicht op Europees voetbal.

Het management van Nielsen zat al meermaals samen met Club Brugge. De verwachting is dat beide partijen snel tot een akkoord zouden kunnen komen, maar ook Union moet natuurlijk over de streep getrokken worden. Karel Geraerts, die gisteren voorgesteld werd als T1 van de Brusselaars, houdt er geen rekening mee dat Nielsen van de partij is als hij op 20 juni verzamelen blaast voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In België is het stilaan een publiek geheim dat Club Brugge de belangrijkste gegadigde is. De landskampioen is op zoek naar direct inzetbare versterkingen voor het middenveld en Nielsen staat bovenaan de verlanglijst. Maar Club zal Nielsen niet zonder slag of stoot kunnen binnenhalen, want er zijn ook buitenlandse clubs die al inlichtingen hebben ingewonnen bij Union. Zo heeft onder meer Lazio hem op het oog.

Club Brugge heeft zich al gemeld in het Dudenpark. Volgens sommige bronnen legde het zelfs al een bod neer – voorzitter Alex Muzio vertelde dat er inderdaad een aanbieding voor Nielsen is, zonder daarbij de club te vermelden –, maar dat werd ons niet bevestigd. Het is daarentegen wel zo dat Club te kennen heeft gegeven dat het Nielsen wil en dat het bereid is om daarvoor door te duwen.

WK als doel

Dat zal nodig zijn ook, want Union is niet zinnens om zijn sterkhouder zomaar te laten gaan. Makelaarsbronnen melden ons dat het minstens zeven miljoen euro wil vangen voor Nielsen. Een fors bedrag, aangezien Nielsen al 28 is en hij nu pas – op weliswaar fantastische wijze – aan de oppervlakte komt, maar gezien de vele interesse lijkt dat wel realistisch.

Nielsen zelf staat open voor Club Brugge, maar ook het buitenland schrikt hem niet af. Hij wil wel een club waar hij voldoende kan spelen: hij heeft van het WK met Denemarken een doelstelling gemaakt. De speler zelf denkt dat hij sowieso niet naar Qatar zal kunnen als hij bij Union blijft, ondanks het vooruitzicht op Europees voetbal.

Snel akkoord

Het management van Nielsen zat al meermaals samen met Club. De verwachting is dat beide partijen snel tot een akkoord zouden kunnen komen, maar ook Union moet natuurlijk over de streep getrokken worden. Karel Geraerts, die gisteren voorgesteld werd als T1 van de Brusselaars, houdt er geen rekening mee dat Nielsen van de partij is als hij op 20 juni verzamelen blaast voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.