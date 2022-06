Ook in Spanje en Engeland zijn ze blij met terugkerende Eden Hazard: “Eén van de allerbesten”

“Wordt hij eindelijk de Hazard van bij Chelsea?”, vraagt Marca, de Spaanse sportkrant die dagelijks tussen vijf en tien pagina’s aan Real Madrid besteedt, half jubelend. De krant haalt er zelfs een pronostiek van een wedbedrijf bij. “Als je bij Betfair één euro inzet dat hij volgend seizoen tien doelpunten maakt, dan win je 2,5 euro. Als dat niet de moeite waard is.” Marca berekende ook fijntjes dat Hazard dan zijn huidige totaal – amper drie goals in drie seizoenen in La Liga – bijna zal moeten verviervoudigen.

De Engelse sportwebsite sportbible.com is ook door het dolle heen. “Aanvoerder Eden Hazard was een constante dreiging. We werden in een teletijdsmachine gedropt. Hij speelde alsof hij op Stamford Bridge (stadion van Chelsea, red.) was teruggekeerd. Het was de Hazard die we kennen en van wie we allemaal houden. In zijn interview na de wedstrijd toonde hij hoe sterk hij mentaal wel is. Hij is er duidelijk op uit te bewijzen dat men volgend seizoen de échte Hazard bij Real Madrid zal zien.”

Lof van ploegmaat

Niet alleen nieuwsmerken waren blij met de prestatie van onze landgenoot. Ook een gewezen en sinds gisteren nieuwe ploegmaat van Hazard was blij. “Het zijn moeilijke jaren voor hem geweest”, aldus de Duitse verdediger Antonio Rüdiger, die met Hazard bij Chelsea speelde en intussen tekende voor Real. “Maar als hij straks weer helemaal fit is, zullen de fans zien dat hij zonder twijfel een van de allerbeste voetballers ter wereld is. Ik zal hem daarbij helpen als dat nodig zou zijn.”