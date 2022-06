Poolse president haalt uit naar leiders die met Poetin praten: “Sprak iemand zo met Hitler?”

Regeringsleiders zoals de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron moeten niet meer met de Russische president Vladimir Poetin praten. Die gesprekken leveren niks op en “geven de schijn van legitimiteit aan iemand die verantwoordelijk is voor de misdaden die het Russische leger in Oekraïne begaat”, zegt de Poolse president Andrzej Duda in een interview met de Duitse krant Bild.

De Poolse president zegt “geschokt” te zijn door de aanhoudende gesprekken met de Russische leider en door de recente oproep van Macron om Poetin niet te vernederen. “Heeft iemand gedurende de Tweede Wereldoorlog op deze manier met Adolf Hitler gesproken?”, vraagt Duda zich af. “Heeft er iemand gezegd dat hij zijn gezicht moet kunnen redden? Dat we het zo moeten regelen dat het niet vernederend is voor Adolf Hitler?”

Bild publiceerde het interview woensdagavond laat op YouTube.

Macron en Scholz hebben sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meermaals telefonisch met Poetin gesproken. Hun laatste gesprek was vorige week en ging onder meer over hervatting van de graanexport uit Oekraïne. Macron noemde in april zijn gesprekken met Poetin “ondankbaar werk”, maar zei het als “zijn plicht” te zien om een opening te houden.

