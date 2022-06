Hoorzitting over bestorming Capitool begint: “Complot is niet voorbij”

“Onze democratie is nog steeds in gevaar. Het complot om in te gaan tegen de wil van het volk is niet voorbij”, zal Bennie Thompson verklaren, zo blijkt reeds uit fragmenten van zijn toespraak die door de commissie vrijgegeven zijn.

Wellicht zal in de hoorzitting – die live op alle grote tv-zenders behalve Fox News wordt uitgezonden – nieuwe informatie aan het licht komen over de rol van Donald Trump. De commissie zou bewijs hebben verzameld dat Trump en sleutelfiguren in zijn omgeving achter de schermen actief een rol hebben gespeeld bij de aanval op het Capitool en hebben geprobeerd de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 om te keren.

Tijdens de zittingen zullen nieuwe beelden getoond worden van de bestormingen en er zullen ook getuigen aan het woord komen, onder wie een voormalige assistent van het voormalige Witte Huis. De commissie kan bewijs leveren aan het ministerie van Justitie, die er vervolgens een zaak van kan maken.

