Twee werknemers van snoepgigant Mars vallen in vat met chocolade in VS

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag in een fabriek in Pennsylvania, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens nieuwszenders Fox News en CNN werden de twee na hun val in het chocoladevat naar een ziekenhuis overgebracht.

Hoe de twee in het vat beland waren, is niet meegedeeld. De brandweer moest een opening maken in de structuur van de tank om de twee werknemers er zo snel mogelijk uit te krijgen.