Berlijn, Londen en Parijs roepen Iran op om “einde te maken aan nucleaire escalatie”

Berlijn, Londen en Parijs hebben donderdag Iran opgeroepen om “een einde te maken aan de nucleaire escalatie” en om “nu dringend akkoord te gaan met de deal die sinds maart op tafel ligt” om het pact uit 2015 nieuw leven in te blazen.

De nucleaire deal uit 2015 moest verhinderen dat Teheran een kernbom zou vervaardigen. In 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig beslist had om de VS terug te trekken uit het akkoord.

Iran liet donderdag aan het Internationale Atoomagentschap IAEA weten dat het 27 bewakingscamera’s van het IAEA verwijderd heeft. Het gaat om bewakingscamera’s die de nucleaire activiteiten van Iran in de gaten houden.