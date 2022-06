Ghelamco treft schikking van 10 miljoen met fiscus

De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen doet maandag een uitspraak over een van de fiscale geschillen tussen Ghelamco Group en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Gent. Dat gaat over een dividend van 430 miljoen euro dat Ghelamco eind 2016 ontving van zijn Cypriotische dochter Granbero Holdings. De belastinginspectie had een fiscale claim van 153 miljoen euro afgevuurd op Ghelamco. Volgens de fiscus had het bedrijf onterecht de aftrek voor ‘definitief belaste inkomsten’ toegepast op het bedrag van 430 miljoen euro.

Maar buiten de rechtszaal onderhandelde Ghelamco met de belastinginspectie over de claim en dat leidde tot een akkoord, vernam De Tijd. Van de oorspronkelijke claim van 153 miljoen euro zou in het met de fiscus gesloten akkoord nog 9,2 miljoen overblijven, te vermeerderen met nalatigheidsintresten. De verwachting is dat de rechtbank in Brugge maandag haar zegen geeft. De advocaten van Ghelamco en van de fiscus geven geen commentaar.

Kasteel Elzenwalle

In een andere zaak van de BBI heeft de Brugse rechtbank al op 17 januari een uitspraak gedaan. Die zaak gaat over Elzenwalle, een vennootschap die dezelfde naam draagt als het kasteel in Ieper dat Ghelamco-oprichter Paul Gheysens bezit. In het vonnis, dat De Tijd nu kon inkijken, oordeelt de rechtbank dat bij Elzenwalle onterecht 33 miljoen euro is geboekt als een meerwaarde op aandelen die vrijgesteld is van belastingen.

Het gaat volgens de rechtbank om een ‘abnormaal en goedgunstig voordeel’ waarop de vennootschap wel belastingen had moeten betalen volgens het normale tarief. De rechtbank geeft de BBI in de zaak gelijk met zijn claim van ruim 11,2 miljoen euro, inclusief een belastingverhoging van 10 procent.

Het is volgens De Tijd niet uitgesloten dat ook in andere zaken akkoorden volgen.