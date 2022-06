Rolex van “The Great Escape” geveild voor 189.000 dollar in New York

Het Rolex uurwerk dat een Britse krijgsgevangene droeg tijdens de echte “Great Escape” uit het nazi-concentratiekamp Stalag Luft III is donderdag in New York voor 189.000 dollar (178.000 euro) geveild.

De anonieme koper bleef daarmee onder de prijs die Christie’s had verwacht. Het veilinghuis had gerekend op 200.000 tot 400.000 dollar.

De Rolex 3525 “Monoblocco” was eigendom van Royal Air Force luitenant Gerald Imeson toen hij werd vastgehouden in het Duitse concentratiekamp Stalag Luft III in Zagan (Polen). Hij droeg het uurwerk in de nacht van 24 maart 1944 toen een groep geallieerde soldaten de gewaagde ontsnapping ondernam die de inspiratie vormt voor de Amerikaanse film “The Great Escape” uit 1963 van John Sturges met Steve McQueen.

Van de 200 gevangenen die aan het plan deelnamen, zijn er 76 korte tijd ontsnapt. Imeson was daar niet bij. Afgezien van drie werden alle mannen gevangen genomen, en vijftig werden nadien terechtgesteld. Imeson droeg het uurwerk tot aan zijn dood in 2003. Hij was toen 85 jaar.