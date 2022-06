De opmerkelijke trip van Tuur Dierckx en co: trektocht op nuchtere maag, avonden bij kaarslicht en rekensommen op training

De tijd dat voetballers zich rechtstreeks van het strand op de eerste training melden, ligt ver achter ons. Individuele loopschema’s en sessies in de fitness tijdens het tussenseizoen zijn al langer ingeburgerd, Westerlospeler Tuur Dierckx ging nog een stapje verder. Hij trok met ploegmaats Lukas Van Eenoo en Igor Vetokele op Intermittent Living Training Camp voor voetballers in Durbuy. “Het is de perfecte manier om een blessuregolf tijdens de voorbereiding te vermijden.”