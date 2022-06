Oekraïne verliest 100 tot 200 soldaten per dag: “We zijn aan het verliezen als het op artillerie aankomt”

De Oekraïense troepen zouden dagelijks met zo’n 100 tot 200 soldaten slinken, dat meldt Mykhailo Podolyak, een adviseur van president Zelenski, aan BBC. Volgens Podolyak zou het Oekraïense leger meer artillerie uit het Westen nodig hebben om te kunnen blijven vechten tegen de Russen in de Donbasregio. Van onderhandelingsgesprekken tussen Moskou en Kiev zou er voorlopig geen sprake zijn.

lto Bron: The Guardian, BBC

De Oekraïense troepen worden onophoudelijk gebombardeerd nu Russische troepen proberen om de controle over heel de Donbasregio over te nemen. “De Russische strijdkrachten hebben alles wat niet-nucleair is naar het front gegooid, waaronder zware artillerie, meervoudige raketlanceersystemen en aanvallen vanuit de lucht”, zegt Podolyak.

LEES OOK. “Als deze stad valt, ligt voor Poetin de weg open om zijn doel te bereiken”

Hij herhaalde de oproep van Oekraïne om meer wapens van het Westen te krijgen en sprak over het “totale gebrek aan pariteit” tussen het Russische en het Oekraïense leger de reden was voor het aantal slachtoffers aan Oekraïense kant. “Onze vraag naar artillerie is niet zomaar een vraag maar een objectieve noodzaak gezien de situatie op het slagveld”, zei Podolyak eraan toevoegend dat Oekraïne 150 tot 300 raketlanceersystemen nodig heeft om Rusland te evenaren, een veel groter aantal dan dat ze tot nu toe hebben ontvangen.

Vadym Skibitsky, plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne, noemde het een “artillerieoorlog” tijdens een interview met The Guardian. “We verliezen in termen van artillerie. Alles hangt nu af van wat het Westen ons geeft. Oekraïne heeft één artilleriestuk tegenover de 10 of 15 van Rusland. Onze Westerse partners hebben ons ongeveer 10 procent gegeven van wat ze hebben”, klinkt het.

LEES OOK. Toen ze niet geruild konden worden voor ‘vriend van Poetin’ was er maar één straf voor Britse strijders: de doodstraf

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vorige week dat dagelijks zo’n zestig tot honderd soldaten sterven en er dagelijks zo’n 500 gewonden zijn. Podolyak spreekt nu van 100 tot 200 overlijdens, wat veel hoger is dan eerdere schattingen. Nochtans is er momenteel nog geen sprake van vredesonderhandelingen tussen beide landen. Volgens Podolyak kunnen die enkel hervatten als Rusland de gebieden afstaat die het sinds de invasie op 24 februari heeft veroverd.