“Un attacco atomico” in Milaan? Inter gaat voor superaanval rond Romelu Lukaku

De transfersaga van Lukaku is ‘hot’ nieuws in het Italiaanse voetbal. Niet onlogisch aangezien Inter kampioen werd met de Rode Duivel in de punt van de aanval, om vervolgens 115 miljoen euro te cashen. Lukaku werd een held in Milaan en algemeen geprezen in de Italiaanse pers, heel anders dan zijn voorbije seizoen in Engeland bij Chelsea.

De Blues hebben sinds kort een nieuwe eigenaar en die zou niet weigerachtig staan tegenover een vertrek van Lukaku, zij het aan de “juiste financiële voorwaarden”. Net als woensdag en donderdag staat ‘Big Rom’ vrijdag opnieuw groot op de voorpagina van de Gazzetta. “Inzaghi stemt in met Lukaku. Simone wil de reus koste wat het kost”, klinkt het.

“Je kunt Romelu uit het team van Inzaghi verwijderen, maar je krijgt Romelu niet uit Simone’s hoofd”, aldus de roze sportkrant. “Als je een lijst wil maken met voorvechters voor de terugkeer van Lukaku, dan staat de trainer van Inter bovenaan. Inzaghi gelooft erin en hij hoopt erop, zodat hij zijn tweede Inter te bouwen, met Lukaku op een speciale plaats. Hij beschouwt Romelu als een dominante speler die het voordeel opnieuw bij de Nerazzurri kan leggen.”

Inter zou minstens 23 miljoen moeten betalen voor het huren van Lukaku, wat zijn afschrijfkost is bij Chelsea. Om die kost te verlagen zouden de Blues eventueel een Inter-ster naar Londen willen halen. Zoals Denzel Dumfies, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar of Lautaro Martinez. De verkoop van die laatste werd initieel aanzien als een zekerheidje mocht Lukaku terugkeren naar Milaan.

Maar de Gazzetta stelt nu dat Inter mikt op een “atomische aanval” met Lukaku, Martinez én Paulo Dybala, die transfervrij zou overkomen van grote rivaal Juventus. In dat geval wordt er gemikt op een vertrek van Edin Dzeko, voor wie er interesse zou zijn uit de VS en de UAE. De manager van Martinez zei deze week bovendien: “Iemand die zo veel scoort als Lautaro, die wordt opgemerkt. Maar hij is gelukkig bij Inter en wij zien géén enkele reden om te vertrekken.”

Intussen zou Inter ook werk maken van het ophalen van zo’n 30 miljoen euro, kwestie van wat extra geld in kas te hebben voor de terugkeer van Lukaku. Die zou zijn loon sowieso al zeker moeten halveren, wat hij ook bereid zou zijn om te doen. Zo zou er gewerkt worden aan het vertrek van onder anderen Joaquin Correa, Stefano Sensi en Andrea Pinamonti.