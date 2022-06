Amerikaanse aanvaller in beeld bij Westerlo

Westerlo onderhandelt met het Amerikaanse DC United over een transfer van Griffin Yow, een 19-jarige aanvaller die het best tot zijn recht komt als ­linkerwinger maar ook centraal uitgespeeld kan worden. Yow, die op zijn 16de zijn debuut vierde in de MLS, kwam in totaal 32 keer in actie voor de ex-club van Hernan Losada en was daarin goed voor drie doelpunten en twee assists. Hij wordt omschreven als een winger met een ­goede traptechniek, snelheid en een goede voorzet. Westerlo deed al een voorstel, maar ­bereikte nog geen akkoord. (sks)