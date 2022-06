Politieagente getuigt over bestorming Capitool: “Het leek wel een oorlogszone”

In de Verenigde Staten is een parlementaire onderzoekscommissie van start gegaan over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Er werden ook beelden getoond van agente Caroline Edwards, die bij de rellen gewond raakte. Edwards was een van de getuigen die op de eerste zittingsdag gehoord werden. “Het leek wel een oorlogszone”, zei de agente, die naar eigen zeggen uitgleed in het bloed van anderen. “Er lagen agenten op de grond, bloedend, aan het overgeven. Het was een slachting. Het was chaos. Ik kan zelfs niet beschrijven wat ik zag. Het was uren van omgaan met veel meer dan waar politieagenten voor getraind zijn.”