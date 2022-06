Benzineprijs stijgt zaterdag naar nieuwe recordhoogte

De benzineprijs stijgt morgen/zaterdag opnieuw. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt dan met 1,7 cent tot 2,155 euro, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Hiermee komt een nieuw absoluut record in de tabellen. Het vorige record dateert nog maar van vorige week.

De prijs voor benzine 98 (E5) stijgt zaterdag niet mee, maar gaat integendeel lager: -0,8 cent tot 2,394 euro per liter. LPG daalt eveneens in prijs, met 3,4 cent tot 0,769 euro per liter.

Stookolie stijgt wel opnieuw, eveneens naar een nieuw record. Bij een bestelling van meer dan 2.000 liter komt er 3,08 cent bij tot maximaal 1,4516 euro per liter.

De prijsevoluties zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van olieproducten en biocomponenten op de internationale markten, klinkt het.

