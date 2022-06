Politiezone Montgomery ontdekt cannabisplantage met 2.000 planten

De sectie Verdovende Middelen van de politiezone Montgomery was een hele tijd geleden al een onderzoek begonnen naar een criminele organisatie die actief was in het kweken van verdovende middelen. Dat onderzoek leidde op 23 mei tot zeven huiszoekingen in de regio’s Brussel en Charleroi. Daarbij konden de speurders acht verdachten inrekenen. Ze stootten ook op een professionele cannabisplantage met 2.000 planten, die was ondergebracht in een loods, en op twee geladen handvuurwapens.

De acht opgepakte verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.