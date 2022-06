Winnaars ‘Paradijs zoekt Personeel’ na een maand al terug uit Zanzibar: “Wat een vergiftigd geschenk”

Ze waren ervan overtuigd dat ze tweede zouden worden, maar eind maart was op VTM te zien hoe Thomas en Ileen het VTM-programma Paradijs zoekt Personeel wonnen. Daarin streden zes duo’s voor een job in het paradijs: het resort Zanziblue uitbaten op Zanzibar.

De reizigers uit Heusden-Zolder en Sint-Niklaas hadden al heel wat van de wereld gezien, waaronder Zanzibar, en deelden één grote droom. “We zijn nu bijna negen jaar samen, maar dromen er al zeven jaar van om een eigen gastenverblijf uit te baten. We hebben in al die jaren al verschillende jobs gedaan om zo veel mogelijk ervaring op te doen.” Op Zanzibar zouden ze nog meer ervaring kunnen opdoen. “We werken nu echt toe naar onze droom. Dit programma heeft ons laten zien dat we grote dingen kunnen bereiken.” (Lees verder onder de foto)

© VTM

Het plan was om een jaar te werken op het eiland, maar iets voor vertrek sprak het koppel al over een langer verblijf. “De eigenaars hebben het over twee tot drie jaar. Wij leven van dag tot dag. Elke uitdaging die op ons pad komt, grijpen we met beide handen en dan zien we wel hoe het loopt. We gaan hier dus nog geen tijdsduur opplakken, maar we beginnen alvast met één jaar.”

Lege doos

Op 4 april begon het echte avontuur. Ileen en Thomas stapten op het vliegtuig naar Zanzibar. Maar blijkbaar hingen ze na een maand al terug in de lucht. “Wat een mooi verhaal zou moeten worden, eindigde in een nachtmerrie”, schrijft Thomas op Instagram. “Alles verkocht in België en met volle goesting naar Zanzibar vertrokken. Na een maand hebben we zelf een ticket terug naar huis geboekt. Wat een vergiftig geschenk. Veel loze beloftes, onmenselijke behandeling en vooral wat een toxische werksfeer. Momenteel wachten we nog altijd op een terugbetaling van de heenvlucht van 1.300 euro. Anderhalf jaar gewacht voor een lege doos.”

Thomas deelt in hetzelfde bericht ook nog enkele wijze lessen die hij geleerd heeft uit deze ervaring: “Laat je nooit onderbetalen voor je werk. Laat je nooit gebruiken als een voorwerp of marketingstunt. Laat je nooit kleineren door je bazen, fouten maken mag. Beloftes zijn beloftes. Wees altijd jezelf en geniet van het leven.”