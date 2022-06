Gunter Uwents toont vandaag hoe hij juf Mieke met 101 messteken ombracht: hoe zit de zaak in elkaar?

Op 11 november 2020 werd Mieke Verlinden bij haar thuis in Noorderwijk vermoord door Gunter Uwents met maar liefst 101 messteken. Uwents zat 25 jaar geleden in de klas van het tweede leerjaar bij juf Mieke, maar werd naar eigen zeggen zodanig geviseerd door haar. Ook ex-klasgenoten van toen bevestigen dat verhaal.

De verdachte van de moord woonde op het moment van de feiten in Berchem. De dag van de feiten nam hij het noodlottige besluit om met Mieke te gaan praten, zogezegd vanuit zijn christelijke inborst om goed te doen. Vanuit het idee dat hij haar kon laten inzien dat haar omgang met leerlingen – en met hem in het bijzonder – destijds verkeerd was.

De klas van het tweede leerjaar met Gunther Uwents omcirkeld.

Dat die rit naar de Kempen zou ontaarden in een wrede moord, zou Uwents volgens eigen verklaringen niet hebben zien aankomen. Maar toch ging de confrontatie haast onmiddellijk helemaal de verkeerde kant op. Volgens de uitleg van Uwents zou Mieke hem hebben uitgelachen, hij vond zich ‘als een sukkelaar weggezet’. Daarop is hij in blinde woede ontstoken en zat hij de vluchtende onderwijzeres achterna tot in de keuken, waar hij haar in zijn razernij 101 messteken toebracht.

Tijdens die fatale afrekening verwondde hij zichzelf ook, zijn bloedsporen bleven tijdens zijn aftocht achter in de gang. Zijn uitleg duidt erop dat hij het moordwapen daar in de keuken bij Mieke Verlinden moet hebben gepakt. Maar waar dat mes is gebleven, is voorlopig een raadsel, want het is nooit gevonden. Blijkbaar werd het in het huishouden van juf Mieke ook nooit gemist.

Met dank aan achtergelaten DNA

Het duurde anderhalf jaar vooraleer er een doorbraak kwam in het dossier. De speurders wilden van alle verdachten – vooral gewezen leerlingen van juf Mieke – een DNA-staal afnemen. Dat was op dat moment het bruikbaarste bewijs dat ze in handen hadden. De dader had zich bij de feiten immers zelf verwond, zodat dader-DNA was achtergebleven in het huis van Mieke Verlinden. Van een mannelijke moordenaar, zo bleek.

In een eerste fase werden maar liefst 435 DNA-stalen afgenomen en geanalyseerd, onder andere van vaders van kinderen die les kregen van Mieke. Dat leverde niets op. Daarop werd het DNA-onderzoek nog uitgebreid. Al degenen die ooit bij juf Mieke in de klas hadden gezeten, werden opgeroepen in de hoop daar ooit een match te vinden. Weigeren mocht, maar dan stuurde de onderzoeksrechter de speurders wel langs met een ‘opdracht met dwang’.

Het huis van juf Mieke. — © Hans Otten

Gunter Uwents – een voormalig ambtenaar bij de FOD Financiën die later leraar werd – heeft vervolgens zichzelf verraden. Speurders vroegen DNA op van onder meer al haar oud-leerlingen, en zo kwamen ze ook bij hem uit. Toen hij uitgenodigd werd voor een verhoor en DNA-afname, zou hij dat eerst uitgesteld hebben.

Toen besloot hij om zichzelf aan te geven. Uwents – tot dan één van de vele verdachten – wilde dat op vrijdag 11 maart doen, maar de politie liet weten aan de telefoon dat er geen tijd was om hem te ontvangen. Zijn beste vriendin, die hij in vertrouwen had genomen, stapte uiteindelijk zondag 13 maart naar de politie om aangifte te doen.