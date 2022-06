Resten van grootste vleesetende dinosaurus van Europa teruggevonden

De resten werden otdekt op het Isle of Wright, een eiland voor de zuidkust van Engeland. De spinosauride, die ongeveer 125 miljoen jaar geleden leefde, zou meer dan 10 meter lang zijn geweest en zou enkele tonnen hebben gewogen, aldus een verklaring van de wetenschappers.

Volgens Christopher Barker, paleontoloog aan de Universiteit van Southampton, gaat het om een nieuwe soort. “Maar we kunnen hem nog geen naam geven op basis van het materiaal dat we gevonden hebben”, vertelde hij aan CNN.

De prehistorische botten werden gevonden in een gesteentelaag in compton Chine, aan de zuidwestkunst van het eiland. “Het is een beroemde vindplaats van dinosaurusfossielen op het eiland. De meeste komen uit de oudere Wessex formatie die vol zat met dinosaurussen”, zegt Baker. Deze spinosaurus komt uit de Vectis Formatie, het vinden van botten in die formatie - bestaande uit verschillende gesteentelagen - is eerder zeldzaam. Volgens Baker is de vondst belangrijk omdat het de eerste keer is dat een theropode geïdentificeerd werd in zo’n formatie. Therapoden zijn dinosauriërs waardoor ook de tyrannosaurus rex en de velociraptors behoren die beroemd werden door de Jurassic Park-filmreeks. Deze nieuwe dinosaurus zou echter veel groter zijn geweest.

Grootste

Op de vraag of de dino het grootste roofdier is dat Europa gekend heeft zei Baker dat “sommige botten die van de grootste van Europa overtreffen” en het in die zin dus wel het grootste roofdier zou kunnen zijn. Al wachten de wetenschappers liever alle onderzoeken af voor ze zulke statements maken.

Het is niet de eerste keer dat er op het eiland botten of resten van dinosauriërs zijn gevonden. In september van vorig jaar vonden wetenschappers nog botten van spinosauriden van 125 miljoen jaar geleden. Twee maanden later werd ook een nieuwe soort ontdekt: de brighstoneus simmondsi.