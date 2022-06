Planckaerts nemen afscheid van mémé Clara, volk stroomt toe aan kerk

Clara ‘Mémé’ Brusseel, de stammoeder van de familie Planckaert, die geregeld te zien was in de realityreeks Château Planckaert wordt vandaag om 11 uur begraven in Meigem. De uitvaart met de urne vindt plaats in de Sint-Niclaaskerk. De familie liet eerder al weten dat iedereen die afscheid wil komen nemen welkom is. Buiten de kerk werd een groot scherm geplaatst zodat wie dat wenst, de dienst buiten kan volgen.