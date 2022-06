Staking cabinepersoneel bij Ryanair eind april: reizigers hebben recht op compensatie

Het Belgische cabinepersoneel van de lagekostenmaatschappij legde van 22 tot 24 april het werk neer, onder meer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Ryanair had jaren geleden al beloofd om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, maar zou dat nog altijd niet doen, hekelde de vakbond.

Gedurende drie stakingsdagen werden in totaal 280 Ryanair-vluchten geschrapt. Volgens Test Aankoop zijn dus tienduizenden reizigers getroffen. Zij kregen de keuze tussen een alternatieve vlucht of een terugbetaling van hun ticket, maar omdat het niet om overmacht gaat voor de luchtvaartmaatschappij hebben ze ook recht op een aanvullende compensatie, beklemtoont de consumentenorganisatie.

Ryanair was hierover niet zo transparant: in zijn communicatie was er geen rechtstreekse link naar het compensatieformulier en dat formulier bleek ook nog eens onbruikbaar voor de betrokken stakingsdagen. Test Aankoop zat intussen samen met de luchtvaartmaatschappij, die zich engageerde “om aan alle verplichtingen op het gebied van passagiersrechten te willen voldoen”. Ryanair beloofde ook om zijn communicatie in de toekomst te verbeteren. “We zullen die goede voornemens uiteraard nauwlettend opvolgen, vooral omdat er deze zomer misschien opnieuw stakingen zullen zijn”, zegt Test Aankoop.

Van de reizigers die reeds een compensatie hebben aangevraagd, zou intussen 85 procent afgehandeld zijn, zegt Ryanair.