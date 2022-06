Beerschot strikt Thibaud Verlinden, de zoon van ex-doelman Dany Verlinden: “We voelen bij hem veel gretigheid”

De zoon van ex-doelman Dany Verlinden komt transfervrij over na een seizoen bij DAC in de hoogste afdeling in Slowakije. In 2015 ruilde de 16-jarige Thibaud Verlinden Standard voor Stoke City, dat hem in 2018 uitleende aan St. Pauli en in 2019-20 aan Bolton Wanderers. In januari 2021 verkaste hij naar Fortuna Sittard, om een half jaar later bij DAC in Slowakije terecht te komen.

“Thibaud kiest bewust voor Beerschot”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “We voelen bij hem veel gretigheid om zich te tonen in België. Met zijn traptechniek, goeie versnelling en acties tussen de lijnen brengt hij iets extra bij in onze kern.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik heb de bal inderdaad graag aan de voet”, vult Verlinden aan. “Ik breng de bal ook graag voor doel vanop de flank. Ik probeer ook altijd hard te werken om mijn ploegmakkers te helpen.”

Beerschot degradeerde het voorbije seizoen uit 1A. Onder leiding van coach Andreas Wieland wil de club snel weer promoveren.