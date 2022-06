Vakbonden protesteren tegen sluiting Coca-Cola Londerzeel

Coca-Cola kondigde reeds op 18 januari aan dat het Coca-Cola Europacific Partners Londerzeel wil sluiten, klinkt het in een persbericht. Eerder werden al vestigingen in Hasselt en Heppignies gesloten, aldus de vakbond. Sinds de aankondiging zijn er onderhandelingen in het kader van de Wet-Renault.

Volgens de vakbond worden 25 mensen ontslagen, “omdat de dienst uitbesteed wordt”. De meerderheid van hen zijn arbeiders. Voor hen zijn er volgens de vakbond wel voldoende maatregelen getroffen om het ontslag op te vangen.

Gedwongen verhuis

Bij de bedienden zouden voorts 56 mensen gedwongen worden te verhuizen naar Wilrijk. “Het achterblijvende personeel gaat niet akkoord met de nieuwe arbeidsvoorwaarden die de werkgever hen wil opdringen”, aldus ACV Puls. De bond hekelt dat voorstellen van het bedrijf voor bedienden die moeten verhuizen naar Antwerpen onvoldoende zijn.

Zo zou de directie wel een premie uitkeren, maar is die “slechts eenmalig”. Ook worden er volgens de vakbond maatregelen genomen om mensen thuis te laten werken, maar zijn die beperkt in de tijd. In eerste instantie kunnen de personen die naar Wilrijk moeten vier dagen per week thuiswerken voor twee jaar. Daarna gaat het om drie dagen per week. Nog later wordt de regeling gelijkgesteld met de algemene cao van Coca-Cola, wat neerkomt op 50 procent thuiswerk.

“Dat het thuiswerken beperkt wordt in de tijd, is ons grootste probleem”, vertelt ACV-secretaris Tina De Greef. “Het is niet evident voor de werknemers om plots van Londerzeel naar Wilrijk te rijden. Er wordt geknoeid met hun plaats van tewerkstelling, een essentieel onderdeel van hun contract.” ACV vraagt dat vier dagen thuiswerken minstens de komende tien jaar mogelijk blijft.

Zowat een derde van de 56 bedienden legde daarom donderdag spontaan het werk neer. “Vandaag hebben we beslist een piket te zetten”, meldt De Greef nog. “Mensen die willen werken, zullen niet tegengehouden worden. Het is geen blokkade.” Ondertussen zijn een tiental personen aanwezig op de stakingspost.

Tot slot worden 54 arbeiders op de loonlijst van Coca-Cola in Anderlecht geplaatst. Het gaat voornamelijk om techniekers en mechaniekers die veel op de baan zijn. Volgens De Greef is dit geen probleem voor de verdere onderhandelingen.

“Alle begrip”

De directie bevestigt het nieuws, maar wenst geen verdere details te geven over de toekenning van de premie of het systeem van thuiswerken. “Alle begrip voor de werknemers die moeten verhuizen. Dit is geen makkelijk nieuws”, zegt woordvoerster Eva Lefevre. “Maar er ligt een sterk voorstel op tafel, we hebben er alle vertrouwen in.” De impact van de staking donderdag en het piket vrijdag is voor de activiteiten in Londerzeel beperkt gebleven, zegt ze nog.

ACV zegt dat de directie 8 juni als laatste onderhandeling aanstipte. Komende maandag zou er een voorstel tot sociaal plan op tafel worden gelegd.

Coca-Cola Europacific Partners is een bottelaar van de frisdanken van Coca-Cola. In Londerzeel is een technisch servicecenter voor koeltoestellen gevestigd, zo leert de bedrijfswebsite. In totaal werken er op dit moment een goede 140 mensen.