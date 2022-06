Tomorrowland onthult ‘The Stairway To Unity’: 60 meter lange handgemaakte trap met meer dan 5 miljoen unieke mozaïeksteentjes

De trap telt in totaal 700 vierkante meter mozaïek met meer dan 5 miljoen met de handgesneden mozaïeksteentjes, die allemaal op ambachtelijke wijze gebakken en versneden werden tot unieke mozaïektegels in een klein dorpje in Italië. Eén voor één werden deze tegels met de hand gelegd om zo ‘The Stairway To Unity’ te vormen. De trap moet symbool staan voor eenheid. De indrukwekkende trap is een samenwerking van het creatieve team van Tomorrowland en enkele internationale kunstenaars zoals de Parijse mozaïekexpert Jean-Christophe Duperron, de Cubaanse kunstenaar Michel Herrera Cuello en het Italiaanse bedrijf Mosaici Moruzzi.

De trap zal de derde permanente kunstinstallatie vormen in De Schorre. In 2014 bouwde Arne Quinze er de ‘One world bridge’ en het ‘Magische Trollenbos’ van Thomas Dambo kwam er in 2019.

(tact)