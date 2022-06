Oostende

De opgraafwerken in het pand ter hoogte van het Mac Leodplein in Oostende zijn afgelopen. De federale politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming waren er sinds het begin van de week op zoek naar sporen in de 21 jaar oude verdwijningszaak van Ringo Deman. De huiszoeking in het oude appartement van de man leverde niets op.